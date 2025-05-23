شكرا لقرائتكم خبر عن قصة 7 مواسم ألغُيّ فيها الهبوط بالدوري المصري.. أسباب مختلفة والأندية الجماهيرية العامل المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل رسمي عن إلغاء الهبوط في الموسم الجاري 2024-2025 من الدوري المصري الممتاز، مع اعتماد قرار زيادة عدد الأندية إلى 21 فريقاً بداية من الموسم المقبل. هذا القرار أعاد إلى الأذهان تاريخاً طويلاً من المواسم التي تم فيها اتخاذ قرارات مشابهة بإلغاء الهبوط لأسباب مختلفة، سواء كانت رياضية أو سياسية أو تنظيمية.

ويُعد هذا الموسم هو السابع في تاريخ الدوري المصري الذي يتم فيه اتخاذ قرار بإلغاء الهبوط، وهي ظاهرة نادرة في معظم الدوريات العالمية لكنها تكررت في الكرة المصرية عبر عقود.





*1950-1951: الترام ينجو بسبب دورة هلسنكي

شهد موسم 1950-1951 أول قرار بإلغاء الهبوط في تاريخ الدوري المصري، حين تم الإبقاء على فريق الترام رغم احتلاله المركز الأخير في جدول الترتيب. وجاء القرار على خلفية مشاركة المنتخب المصري في دورة الألعاب الأوليمبية في هلسنكي عام 1952، ما استدعى الحفاظ على استقرار الدوري وعدم إرباك جدول المسابقة.





*1956-1957: المنصورة يبقى لزيادة عدد الأندية

في موسم 1956-1957، تم إلغاء الهبوط مرة أخرى، وكانت فريق المنصورة هو المستفيد الأبرز بعد أن كان يتذيل جدول الترتيب. وعللت الجهات المنظمة القرار برغبتها في زيادة عدد الأندية المشاركة في الدوري، ما سمح ببقاء جميع الفرق واستمرار المنافسة الموسعة.





*1961-1962: 24 نادياً وتقسيم إلى مجموعتين

جاء موسم 1961-1962 بواحد من أبرز قرارات التوسع في تاريخ الكرة المصرية، حيث قرر اتحاد الكرة رفع عدد الفرق إلى 24 فريقاً وتقسيمهم إلى مجموعتين بدلاً من نظام الدوري الموحد. ونتيجة لذلك، تم إلغاء الهبوط حفاظاً على استمرارية النظام الجديد.





*1972-1973: لا هبوط بعد نصر أكتوبر

عقب انتصار أكتوبر المجيد عام 1973، قررت الجهات الكروية المسؤولة إلغاء الهبوط في موسم 1972-1973، كنوع من المساندة الوطنية ودعم الاستقرار الرياضي في ظل الظروف التي عاشتها البلاد حينها. ويُذكر أن المسابقة لم تُستكمل في الموسم التالي.





*1978-1979: الأولمبي ودمنهور ينجوان من السقوط

في موسم 1978-1979، كان مقرراً هبوط كل من الأولمبي ودمنهور بعد تذيلهما الترتيب، لكن تم إلغاء الهبوط بشكل رسمي، ليستمرا ضمن أندية الدوري الممتاز.





*1988-1989: تثبيت المنيا والمريخ

كرر اتحاد الكرة قرار إلغاء الهبوط في موسم 1988-1989، وكانت المنيا والمريخ هما المستفيدان من القرار، بعد أن احتلا المركزين الأخيرين. وجاء القرار ضمن خطة زيادة عدد الأندية المشاركة مجدداً.





*2010-2011: أحداث الثورة تُلغي الهبوط

في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، قرر اتحاد الكرة إلغاء الهبوط في موسم 2010-2011 نظراً للظروف السياسية والأمنية التي كانت تمر بها البلاد، وذلك لضمان استقرار الأندية وعدم تعرضها لأزمات مالية أو إدارية بسبب الهبوط.





*قرار 2025: استمرار للنهج التاريخي

بقرار رابطة الأندية هذا الموسم بإلغاء الهبوط وزيادة عدد الأندية، تكون الكرة المصرية قد شهدت سبعة مواسم تم فيها إلغاء الهبوط بشكل رسمي.