شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر فريق بيراميدز مواجهة قوية عندما يصطدم بنظيره صن داونز في ذهاب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي يقام على ملعب "لوفتس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا.

موعد مباراتى نهائي دوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة الذهاب فى 4 عصر غد السبت، على ملعب لوفتس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 1 يونيو في ملعب الدفاع الجوي الساعة 7 مساء.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز

تذاع مباراة بيراميدز وصن داونز على قناة "بين سبورت" الناقل الحصرى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

مشوار بيراميدز في دورى أبطال أفريقيا

الدور التمهيدي الأول: فاز بيراميدز علي نادي جيه كيه يو الزنجباري 6-0 ذهاباً و3-1 إيابا

الدور التمهيدي الثاني: التعادل مع الجيش الرواندي 1-1 في مباراة الذهاب، الفوز في لقاء العودة على الجيش الرواندي 3-1.

دور المجموعات، بدأ بيراميدز المجموعات بالفوز على ساجرادا اسبيرانسا 5 /1، ثم التعادل مع دجوليبا سلبيا، قبل أن يخسر من الترجى في تونس بثنائية نظيفة، ورد بيراميدز بالفوز على الترجى 2 /1 في القاهرة، قبل الفوز على ساجرادا اسبيرانسا بهدف نظيف، ويختتم دور المجموعات باكتساح دجوليبا بسداسية نظيفة.

ربع النهائي: فاز في الذهاب على الجيش الملكي المغربي 4-1، قبل أن يخسر في الإياب أمام الجيش الملكي المغربي 2-0.

نصف النهائي: تعادل في الذهاب أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 0-0، فاز في الإياب على أورلاندو بايرتس 3-2.