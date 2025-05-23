شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم مصير الموسم المقبل من دورى المحترفين في اجتماعه القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم حاليًا التصورات النهائية الخاصة بمسابقة دوري المحترفين للموسم الكروي الجديد، وذلك في إطار جهوده لتطوير المسابقات المحلية.

ومن المنتظر أن يتم حسم القرار النهائي بشأن عدد الفرق المشاركة في دوري المحترفين الجديد خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المقرر عقده يوم الأحد الموافق 2 يونيو المقبل.

وتتركز النقاشات بشكل خاص حول عدد الفرق التي ستشارك في النسخة المقبلة من الدوري، ويأمل الشارع الكروي المصري أن تسهم هذه التعديلات في رفع مستوى المنافسة وزيادة قاعدة الأندية المحترفة في البلاد.

ووفقًا للمعلومات الواردة، قد يضطر الاتحاد إلى زيادة عدد الأندية الصاعدة من دوري القسم الثاني "ب" وذلك بهدف استكمال العدد الإجمالي للفرق المشاركة في مسابقة دوري المحترفين ليصبح 20 فريقًا، ويأتي هذا التوجه في ظل القرار الأخير الذي اتخذه الاتحاد بإلغاء الهبوط من مسابقة الدوري الممتاز في الموسم المنتهي.