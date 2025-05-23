شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بين إنجازين "التأهل لنهائي أفريقيا وحصد اللقب التاريخي من صنداونز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح فريق الكرة بنادى بيراميدز بين انجازين، حيث تحقق واحدًا منهما بتأهل الفريق لأول مرة في تاريخه لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ويضرب موعداً نارياً مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي، للمنافسة على اللقب الأغلى في القارة السمراء، ضمن موسم استثنائي يقدمه الفريق السماوي تحت قيادة الكرواتي كرونسلاف يورشيتش.

بيراميدز تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه المثير على حساب ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إياب نصف النهائي.

يأتي الإنجاز التاريخى الثانى الذى يضع بيراميدز قدمه على أعتابه، بالنجاح في الفوز على صنداونز، في لقائى نهائي أفريقيا، حينها سيدخل الفريق السماوى التاريخ من أوسع أبوابه، حيث لم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

وبات لاعبو بيراميدز أمامهم خيارين، إما الاكتفاء بإنجاز التأهل لنهائى أفريقيا حيث أن تلك الخطوة تحسب للفريق السماوى حديث العهد في تمكنه من الوصول للنهائى في ظل توديع الأهلى البطولة من نصف النهائي أمام صنداونز، أو تسطير هؤلاء اللاعبين التاريخ ودخوله من أوسع أبوابه في حالة الفوز على الفريق الجنوب أفريقي والتتويج بالأميرة السمراء ليضمن التأهل لبطولة كأس العالم للأندية المقبلة.