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الامارات | الإيطالي مايورينو مديراً رياضياً لشركة النصر لكرة القدم

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | الإيطالي مايورينو مديراً رياضياً لشركة النصر لكرة القدم 1/2
  • الامارات | الإيطالي مايورينو مديراً رياضياً لشركة النصر لكرة القدم 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر تعيين الإيطالي روكو مايورينو في منصب المدير الرياضي لشركة النصر لكرة القدم، في أول قرار يتخذه مجلس الإدارة الجديد برئاسة حميد الطاير، ليكون بذلك المدير الرياضي هو المسؤول عن التعاقدات الفترة المقبلة.

والإيطالي روكو مايورينو كان رئيس قطاع تطوير اللاعبين في برنامج صقور المستقبل بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كما سبق له أن تولى منصب المدير الرياضي في الفريق الأول لنادي لاس بالماس الإسباني خلال الفترة من 2019-2020، كما تولى المنصب نفسه في نادي إيه سي ميلان خلال الفترة من 2014-2017.

وسبق أن حقق المدير الرياضي العديد من الإنجازات، منها كأس السوبر الإيطالي 2016، والوصول إلى نهائي كأس إيطاليا 2015-2016، والعديد من البطولات على مستوى الشباب في إيطاليا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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