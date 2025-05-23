الامارات | «ريمونتادا مثيرة» تعيد الشارقة إلى وصافة الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيا فريق الشارقة آماله في التأهل المباشر إلى دوري أبطال آسيا لكرة القدم «النخبة»، بعد أن حقق فوزاً مثيراً على مضيفه خورفكان بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس، على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن ختام مباريات الجولة الـ25 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وجاء الانتصار في توقيت مثالي للفريق، الذي يدخل المرحلة الأخيرة من الموسم بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه، أخيراً، بلقب «دوري أبطال آسيا 2»، ويرغب في إنهاء مشواره المحلي بأفضل صورة ممكنة، قبل مغادرة مدربه، الروماني أولاريو كوزمين، لتولي تدريب المنتخب الوطني.

وقدّم «الملك» عرضاً بطولياً في الشوط الثاني، استعرض خلاله شخصيته القارية وروحه القتالية، وقلب تأخره إلى فوز ثمين أعاده إلى وصافة جدول الترتيب، رافعاً رصيده إلى 48 نقطة، معززاً بذلك حظوظه بقوة في خطف بطاقة التأهل المباشر إلى البطولة القارية الأولى. في المقابل تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 33 نقطة في المركز الثامن.

وكان أصحاب الأرض قد افتتحوا التسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة عبر إيلتون فيليبي، الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لم يتمكن حارس الشارقة من التصدي لها.

واستغل أصحاب الأرض حالة الارتباك في صفوف الشارقة ليضاعفوا النتيجة في الدقيقة 32، عبر هدف للمغربي طارق تيسودالي، بعد مجهود جماعي منظم، بدأ من منتصف الملعب وانتهى بتمريرة حاسمة أمام المرمى، وضعت الفريق في المقدمة بنتيجة 2-صفر.

وقدم «الملك» شوطاً ثانياً مختلفاً بصورة كاملة على الأول، إذ أجرى المدرب الروماني أولاريو كوزمين تعديلات في تشكيلته، منحت الفريق توازناً واندفاعاً نحو الهجوم، ليتمكن البديل لوان بيريرا من تقليص الفارق (54) عبر ضربة رأسية محكمة، أعادت الأمل إلى الشارقة.

واستطاع البديل الآخر، التونسي فراس بالعربي، إدراك التعادل من ضربة حرة مباشرة (82)، سكنت شباك خورفكان بطريقة رائعة، لتشتعل المباراة وسط حماسة كبيرة من جماهير الفريق الضيف.

ولم يكتفِ الشارقة بالتعادل، بل واصل ضغطه وخطف هدفاً ثالثاً بعد أربع دقائق فقط (86)، عبر المتألق لوان بيريرا الذي وقّع على هدفه الثاني في اللقاء، ولم يفوّت زميله عثمان كمارا مهرجان الأهداف ووضع بصمته بتسجيل الرابع (7+90) لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 4-2.