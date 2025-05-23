الامارات | سالم سلطان ومحمد عبدالباسط من «الشارقة» إلى «النصر»       

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن نادي النصر أنهى اتفاقه مع لاعبَي الشارقة، سالم سلطان ومحمد عبدالباسط، من أجل الانتقال إلى صفوف «العميد» بداية من الموسم المقبل، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقتين عقب انتهاء الموسم الجاري، وفي حال إتمام الصفقتين بشكل رسمي فستكونان أولى صفقات النصر استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

وسيكون عقد اللاعب محمد عبدالباسط مع النصر لثلاثة مواسم، فيما سيكون عقد اللاعب سالم سلطان لموسمين فقط، وينتهي عقد اللاعبين مع الشارقة بنهاية الموسم الجاري.

وذكر المصدر أن نادي الشارقة واللاعب محمد عبدالباسط لم يصلا إلى اتفاق لتجديد التعاقد بينهما، بعدما طلب اللاعب التوقيع لثلاثة مواسم، فيما كان النادي يريد موسمين فقط.