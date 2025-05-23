الامارات | دبي تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا لكرة السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا، ومقره بيروت، استضافة دبي لنهائيات بطولة دوري أبطال آسيا للأندية لكرة السلة 2025، خلال الفترة من السابع إلى 13 من يونيو المقبل، للعام الثاني على التوالي، بعد نجاح النسخة الافتتاحية التي احتضنتها دبي العام الماضي.

وتُقام منافسات دور المجموعات في صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي، على أن تُختتم المباريات النهائية في صالة كوكا كولا أرينا، بمشاركة ثمانية فرق من أبرز أندية القارة.

ويتقدم قائمة المشاركين فريق الرياضي اللبناني حامل اللقب، إلى جانب فريق طبيعت الإيراني، كممثلَين عن منطقة غرب آسيا بعد تصدرهما بطولة غرب آسيا للأندية التي أُقيمت في بيروت الأسبوع الماضي.

كما تأهلت فرق جيجيانج جوانجشا ليونز بطل الدوري الصيني، وتشانجوون إل جي ساكرز بطل الدوري الكوري الجنوبي، وميرالكو بولتس بطل كأس الفلبين، فيما سيتم استكمال قائمة الفرق بعد انتهاء التصفيات الجارية في اليابان ونهائيات شرق آسيا في منغوليا نهاية الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة قريباً جدول المباريات ومراسم سحب القرعة.