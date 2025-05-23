الامارات | العين ضيفاً على النصر في الظهور «المحلي» الأخير قبل المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق العين ضيفاً على النصر عند الساعة 7:45 من مساء اليوم، على استاد آل مكتوم في دبي، ضمن الجولة الـ26 والأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء يُعد المحطة الختامية لـ«الزعيم» على الساحة المحلية، قبل فتح ملف المشاركة التاريخية المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأميركية.

وتُمثل المواجهة أمام «العميد» وداعاً لأنصار العين هذا الموسم، إذ يدخل الفريق اللقاء وهو في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 42 نقطة، بعدما فقد رسمياً فرصة الوجود في البطولات الآسيوية في الموسم المقبل، ليُركّز كامل جهوده على الاستحقاق العالمي.

وكان الفريق المتوج بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، يمني النفس بالحصول على مقعد مؤهل للمسابقات الآسيوية، إلا أن الهزات التي تعرض لها خلال الموسم تسببت في تذبذب نتائجه، لكنه بدأ يستعيد توازنه تحت قيادة المدرب الحالي، الصربي فلاديمير إيفيتش.

وستكون المباراة الظهور الأخير لعدد من لاعبي العين من المواطنين والأجانب والمقيمين بقميص «الزعيم»، بعد أن وصلت الإدارة إلى قناعة بضرورة إجراء تغييرات استعداداً لمشوار كأس العالم والموسم المقبل.

في المقابل، يخوض النصر المباراة على أرضه وبين جماهيره، محتلاً المركز السادس برصيد 38 نقطة، وهو الآخر خرج من سباق التأهل القاري. ويسعى «العميد» إلى إنهاء موسمه بانتصار معنوي على حساب «الزعيم»، تأكيداً على التحسن الملحوظ الذي شهده الفريق خلال الموسم الحالي.

وتُستكمل مواجهات الجولة، غداً، حيث يستقبل دبا الحصن ضيفه العروبة، ويحلّ اتحاد كلباء ضيفاً على بني ياس، على أن تختتم الجولة بعد غدٍ بقمة الشارقة أمام الوصل، ولقاء البطائح مع الوحدة، ومواجهة عجمان ضد خورفكان، وتتويج شباب الأهلي بلقب الدوري أمام الجزيرة.