شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدورى الممتاز والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

على قدم وساق تجرى الاستعدادات داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز، حيث دخل الفريق معسكر مغلق بالإسماعيلية خلال الأيام الماضية.

وتقام مباراة الزمالك مع بتروجت في إطار منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى، في الثامنة من مساء غد السبت، بإستاد الكلية الحربية، وتنقل قناة أون سبورت المباراة ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وكان الزمالك دخل معسكر مغلق بالإسماعيلية انطلق الأحد الماضى، واختتم مساء الثلاثاء، استعدادا للمباراة، فى ظل رغبة الجهاز الفنى لتحقيق الفوز فى ظل احتلال الفريق المركز الثالث برصيد 41 نقطة، مقابل وقوع بتروجت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة