شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يعودن للمشاركة مع أنديتهم بعد غياب أكثر من 300 يوم.. أحمد حمدى أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد بعض اللاعبين الى المشاركة مع فريقهم خلال مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" أو كأس عاصمة مصر عقب غياب طويل عن المشاركة في المباريات بسبب الإصابة مما وصل بعد اللاعبين الى الغياب أكثر من عام كاملا.

ونرصد لكم بعض اللاعبين التي عادت الى المشاركة عقب غياب طويل في مقدمتهم : أحمد حمدى

شارك أحمد حمدى صانع العاب فريق الزمالك في مواجهة فريقه الأخيرة للفريق الأبيض أمام بيراميدز عقب غياب 395 يوم بسبب الإصابة في الرباط الصليبى.

محمد أبو جبل

عاد محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الاهلى الى التشكيل الاساسى للفريق في مواجهة مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر بعد غياب 397 يوم.

أحمد الشيخ

ظهر أحمد الشيخ صانع العاب فريق الاسماعيلى عقب الشفاء من الإصابة بعد غياب طال 301 يوم في مواجهة فريقه أمام إنبى في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".