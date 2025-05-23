شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لحرس الحدود في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، دخول الفريق معسكر مغلق اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها الثامنة مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الحسم في بطولة الدورى.

ويختتم سيراميكا تدريباته اليوم، قبل أن يعلن على ماهر عن قائمة اللاعبين لمواجهة حرس الحدود للدخول في معسكر مغلق من أجل فرض مزيد من التركيز على اللاعبين.

وطالب على ماهر اللاعبين بغلق صفحة الهزيمة من بتروجت في كأس عاصمة مصر، والتركيز على تحقيق الفوز على حرس الحدود ومواصلة جمع النقاط لمحاولة خطف المركز الرابع المؤهل إلى الكونفدرالية في الموسم المقبل.

ووضع على ماهر خطة لحصد المركز الرابع بحصد النقاط الستة المتبقية بالفوز على حرس الحدود وبيراميدز وانتظار سقوط البنك الأهلى والمصرى في المباريات المتبقية.

يحتل فريق سيراميكا المركز السادس في ترتيب مجموعة المنافسة على لقب الدورى برصيد 34 نقطة، جمعها من الفوز 3 مباريات والتعادل في لقاء والخسارة في مباراتين في مرحلة الحسم، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 7 أهداف.