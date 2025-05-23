شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدربين تألقوا بشكل ملحوظ في دورى المحترفين .. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

تألق عدد من المدربين بشكل ملحوظ بدورى المحترفين وهو ما جعلهم محط أنظار عدد من الأندية خاصة وأنهم نجحوا في المنافسة على الصعود ، ومن الملاحظ أن هؤلاء المدربين ممن حافظت عليهم الإدارة من بداية المسابقة حتى نهايتها .

نرصدهم في التقرير التالى :-

محمد مكى

المدير الفني للمقاولون الذى أصبح تخصص صعود مع الأندية بعدما نجح في الصعود مع حرس الحدود ثلاث مرات ، عاد الموسم الحالي لعودة المقاولون العرب مباشرة بعد هبوط الأخير الموسم الماضى ليؤكد تفوقه الشخصى في دورى المحترفين مع أي نادى يتولى قيادته .

محمد الشيخ

المدير الفني لوادى دجلة ، بالرغم من صغر سنه ، إلا أنه نجح في قيادة فريقه بعدما منحه ماجد سامى رئيس وادى دجلة الفرصة على طبق من ذهب ووثق في قدراته وفضله على العديد من المدربين أصحاب الأسماء الرنانة وهو ما حافظ عليه الشيخ واستطاع عودة الغزلان لدورى الأضواء والشهرة من جديد .

محمد عطيه

المدير الفني لأبو قير للأسمدة ، الذى لمع اسمه هذا الموسم وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الصعود لدورى الأضواء للمرة الأولى في تاريخه ، خاصة وأنه أخذ الفرصة بعدما عمل كثيرا كمدرب عام مع أيمن المزين ، إلا أنه اقتنص الفرصة بعد رحيل المزين وأصبح أحد أفضل المدربين في دورى المحترفين .

ياسر الكنانى

المدير الفني لكهرباء الإسماعيلية ، تألق مع الفريق الصاعد حديثا لدورى المحترفين وهزم العديد من الأندية الكبرى ومستمر في المنافسة على الصعود للأضواء حيث لا يفصله سوى نقطتين فقط عن أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثالث وهناك أسبوعين سيفصلان الفريق الصاعد للأضواء .

ياسر عبد الواحد

المدير الفني للمنصورة ، نجح في إنقاذ زعيم الدقهلية من الهبوط للقسم الثانى من جديد بعد موسم صعب مر على جماهير المنصورة بسبب كثرة تغيير الأجهزة الفنية والأزمات المالية التي أحاطت باللاعبين ، إلا أنه ومع عودة ياسر عبد الواحد على رأس القيادة الفنية للفريق استقرت الأمور واستطاع البقاء بالمسابقة