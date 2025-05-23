شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أمريكا السابق: الأهلي جاهز لتحدى مونديال الأندية والجالية العربية على الموعد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل ترقب عالمي للنسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهري يونيو ويوليو من العام الجاري، تحدث كازبيك تامبي، نجم الكرة الأمريكية السابق، عن آخر الاستعدادات الجارية لاستقبال هذا الحدث الكروي الضخم، حيث يُشارك النادي الأهلي المصري كأحد أبرز ممثلي القارة الأفريقية في هذه البطولة التاريخية.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أكد تامبي ثقته في قدرة النادي الأهلي على تقديم أداء مشرف، مشيرًا إلى أن "فريق الأهلي يمتلك من الخبرات التراكمية ما يؤهله للتعامل مع الأحداث العالمية الكبرى بشكل ممتاز على مر تاريخه العريق".

وعن التحديات المحتملة التي قد تواجه الفريق الأحمر، أوضح تامبي أن "عوامل الجو في فصل الصيف الأمريكي، حيث ترتفع درجات الحرارة، قد تشكل صعوبة للأندية المشاركة"، كما نوه إلى أهمية الدعم الجماهيري، متوقعًا أن يكون للفريق الأمريكي المؤهل حضور جماهيري كبير.

وفي تحليله للمواجهات المتوقعة، لفت تامبي إلى أن "مواجهة الأهلي لأندية بحجم بالميراس البرازيلي (بطل الليبرتادوريس 2021) ستكون محكًا حقيقيًا للفريق الأحمر، نظرًا لما يمتلكه الفريق البرازيلي من لاعبين مميزين وأسلوب لعب قوي."

وأضاف أن "المواجهات المحتملة مع الأندية الأوروبية مثل بورتو البرتغالي (المتأهل عبر تصنيف يويفا) ستكون متساوية، والأهلي يمتلك المقومات لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباريات".

وعلى صعيد الاستعدادات اللوجستية، أكد خبير الكرة الأمريكية جاهزية الولايات المتحدة التامة لاستضافة البطولة، مشددًا على أن "الملاعب يتم تحضيرها حاليًا على أعلى مستوى لاستضافة المباريات وتوفير أفضل بيئة للتدريبات للفرق المشاركة".

من جانبه، شدد مصطفى الليثي، نجم الزمالك السابق وصديق كازبيك تامبي، على الدور الهام الذي ستلعبه الجالية العربية في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن "الجالية العربية بكافة انتماءاتها وجنسياتها ستدعم فريق الأهلي بقوة من المدرجات خلال مبارياته، لتشكل دافعًا كبيرًا للفريق"، وأشار إلى الترقب الكبير للبطولة، متوقعًا إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق على جميع المباريات.