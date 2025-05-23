شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى فى التاريخ.. أون سبورت أول قناة ناقل "لايف" لحفل رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الشركة المتحدة للرياضة نجاحاتها بعد حصول قناة أون سبورت على حقوق نقل الحفل السنوى الكبير لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية (FWA) لأول مرة على الهواء مباشرة "لايف" عبر قناة "أون سبورت"، وتغطية حصرية برعاية "الشركة المتحدة للرياضة" و"شركة جيميفاي".

وتعد هذه المرة الأولى التى يتم فيها نقل الحفل "لايف " على القنوات على مدار تاريخ الحفل السنوى لرابطة الكتاب الإنجليزى الشهير، حيث يتم إذاعة الحفل مسجلا فى السنوات السابقة عبر مختلف القنوات.

وتصدر هاشتاج "صلاح على أون سبورت" منصات التواصل الاجتماعى فى جميع الدول العربية، بعد بث الحفل السنوى الكبير لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية (FWA) عبر قنوات أون سبورت لأول مرة فى تاريخ القنوات المصرية ، برعاية "الشركة المتحدة للرياضة" و"شركة جيميفاي".

وشهدت العاصمة البريطانية لندن، مساء الخميس تتويج النجم المصرى محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزى، بجائزة أفضل لاعب فى العام المقدمة من الرابطة، وسط حضور نخبة من نجوم وأساطير كرة القدم الإنجليزية.

وقام أسطورة ليفربول، إيان راش، بتسليم الجائزة لصلاح، الذى بات ثانى لاعب فى تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز يفوز بالجائزة أربع مرات، معادلًا الرقم القياسى المسجل باسم النجم الفرنسى تييرى هنرى، أسطورة أرسنال.

وجاء تتويج صلاح بعد موسم استثنائى مع "الريدز"، حيث سجل 28 هدفًا وصنع 18 آخرين فى البريميرليج، مسهمًا بشكل كبير فى تتويج ليفربول بلقب الدورى الإنجليزي. ورفع صلاح رصيده إلى 33 هدفًا فى مختلف البطولات هذا الموسم.

وبهذا الإنجاز التاريخى، يرسخ محمد صلاح مكانته كأحد أعظم لاعبى الدورى الإنجليزى فى العصر الحديث.