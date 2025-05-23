شكرا لقرائتكم خبر عن "صلاح على أون سبورت" تريند على موقع X فى ليلة تتويجه التاريخية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر هاشتاج "صلاح على أون سبورت" موقع X ومنصات التواصل الاجتماعى فى جميع الدول العربية، بعد بث الحفل السنوى الكبير لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية (FWA) لأول مرة على الهواء مباشرة عبر قناة "أون سبورت"، برعاية "الشركة المتحدة للرياضة" و"شركة جيميفاي".

وشهدت العاصمة البريطانية لندن، مساء الخميس، تتويج النجم المصرى محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب فى العام المقدمة من الرابطة، وسط حضور نخبة من نجوم وأساطير كرة القدم الإنجليزية.

وقام أسطورة ليفربول، إيان راش، بتسليم الجائزة لصلاح، الذى بات ثانى لاعب فى تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز يفوز بالجائزة أربع مرات، معادلًا الرقم القياسى المسجل باسم النجم الفرنسى تييرى هنري، أسطورة أرسنال.

وجاء تتويج محمد صلاح بعد موسم استثنائى مع "الريدز"، حيث سجل 28 هدفًا وصنع 18 آخرين فى البريميرليج، مسهمًا بشكل كبير فى تتويج ليفربول بلقب الدورى الإنجليزي. ورفع صلاح رصيده إلى 33 هدفًا فى مختلف البطولات هذا الموسم.

وبهذا الإنجاز التاريخي، يرسخ محمد صلاح مكانته كأحد أعظم لاعبى الدورى الإنجليزى فى العصر الحديث.



صلاح على أون سبورت تريند (1)



صلاح على أون سبورت تريند (2)



صلاح على أون سبورت تريند (3)



صلاح على أون سبورت تريند (4)