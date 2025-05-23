شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة التونسى بن حمودة فى تشكيل المحلة أمام طلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع التونسى محمد على بن حمودة مهاجم فريق غزل المحلة لبرنامج تأهيلى خلال تدريبات الفريق بسبب الإصابة التى يعانى منها في عضلات البطن السفلى.

ويسعى الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد الجميزى لتجهيز اللاعب قبل مواجهة طلائع الجيش المقبلة للتواجد في التشكيل الأساسى للفريق، بسبب خبرات اللاعب الكبيرة فى مركز المهاجم.

وشارك التونسى محمد على بن حمودة مع فريق غزل المحلة هذا الموسم فى 26 مباراة وتمكن من تسجيل 9 أهداف.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره طلائع الجيش ضمن الجولة الثامنة من عمر المجموعة الثانية "مجموعة الهبوط" لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" يوم الاحد المقبل على ستاد جهاز الرياضة في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز قبل الأخير بجدول ترتيب المجموعة الثانية "مجموعة الهبوط" لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 21 نقطة.