شكرا لقرائتكم خبر عن ترانسفير ماركت يُقرّب الجزائري فريد الملالى من الانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع ترانسفير ماركت المتخصص فى الأرقام والإحصائيات الرياضية عن اقتراب انضمام الجزائرى فريد الملالى إلى نادى الزمالك بنسبة 61% ، بعد انتهاء عقده مع ناديه إنجيه الفرنسي.

واقترب الزمالك من حسم صفقة الجزائرى فريد الملالى، لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفى، وذلك بعد انتهاء عقد اللاعب مع ناديه خلال الساعات الماضية.



الملالى

ودخلت لجنة التخطيط في مفاوضات جادة مع اللاعب خلال الأيام الماضية، لتدعيم هجوم الزمالك في الصيف.

وكشف مصدر في الزمالك أن اللاعب طلب الحصول على مليون دولار راتباً سنوياً فى الموسم، وهو ما تراه لجنة التخطيط مبلغاً ضخماً فى ظل الأزمات المحيطة بالنادي، لذلك يرغب الزمالك فى تخفيض قيمة الراتب الذى سيحصل عليه اللاعب، حيث إنها ستكون صفقة حرة.

وأعلن الملالى عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور إنستجرام، عن انتهاء عقده مع نادى أنجيه الفرنسى قائلا: "شكراً لنادى أنجيه على هذه السنوات الـ7 التى لا تُنسى، لقد دعمتمونى فى السراء والضراء، وبفضلكم استطعت أن أتطور كلاعب وإنسان، أنجيه بالنسبة لى أكثر من مجرد نادٍ؛ إنه عائلة، لن أنسى أبداً كل ما مررت به هنا، داخل الملعب وخارجه، شكراً للإدارة، والجهاز الفنى، وزملائى، وجميع المشجعين على ثقتكم وحبكم، إلى الأبد.