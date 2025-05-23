شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل بيراميدز أمام أندية جنوب أفريقيا قبل مواجهة صن دوانز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز تحديا قويا عندما يواجه فريق صن داونز فى الرابعة عصر السبت المقبل، في ذهاب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي يقام على ملعب "لوفتس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا.

وتعد مباراة السبت المواجهة السابعة التي تجمع بيراميدز بأندية جنوب أفريقيا، حيث سبق أن واجه 3 أندية من جنوب أفريقيا من قبل في 6 لقاءات، نجح في الفوز في مباراة وخسر مباراتين وتعادل في 3 مواجهات نستعرضها في السطور التالية..

لعب بيراميدز أول مباراة أمام مارومو جالانتس في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية 2023 وانتهت بالتعادل الإيجابى 1 /1، قبل أن يخسر في جنوب أفريقيا بهدف نظيف ويودع البطولة.

ثالث المواجهات كانت أمام صن داونز في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، وتعادل في جنوب أفريقيا سلبيا، وخسر مباراة الإياب بهدف نظيف في القاهرة.

خامس المواجهات كانت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام أورلاندو بايرتس وانتهت بالتعادل السلبى بجنوب أفريقيا، قبل أن يحقق بيراميدز فوزه الأول على أندية جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويصعد للنهائى.