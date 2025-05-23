شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يُجمد ملف المدرب الجديد بسبب أزمة الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

جمد مجلس إدارة النادي المصري ملف التفاوض مع مدرب جديد لتولي تدريب الفريق البورسعيدي في الموسم المقبل، في انتظار الموقف النهائي لكامل أبو علي رئيس النادي المستقيل مؤخراً، حيث يحاول أعضاء مجلس المصري مراجعة أبو علي فى قراره خلال الوقت الحالي.

وكان مجلس إدارة النادي المصري وجه الشكر للتونسي أنيس بوجلبان، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق فى الجولة السابعة من عمر منافسات حسم بطولة الدوري، برباعية نظيفة، قبل أن يعين ميمي عبد الرازق مدرباً مؤقتاً للفريق فى آخر جولتين من عمر الدوري، أمام البنك الأهلي وحرس الحدود.

وكان مصدر بالنادي المصري كشف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مسئولي النادي البورسعيدي تواصلوا مع التونسي معين الشعباني مدرب الفريق السابق، والمدير الفني الحالي لنهضة بركان المغربي، وذلك لجس النبض حول إمكانية تدريبه للمصري فى الموسم الجديد.

وأكد المصدر، في تصريحاته، أن المدرب التونسي رفض الحديث عن أي أمور في الوقت الحالي قبل خوض مباراة العودة بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل أمام سيمبا التنزاني، وكان الشعباني قاد نهضة بركان للفوز في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة.

ويستعد المصري لمواجهة البنك الأهلي في الثامنة مساء السبت المقبل، خلال اللقاء الذي يقام على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات مباريات حسم بطولة الدوري.