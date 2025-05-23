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الامارات | الإيطالي غاتوزو مرشح لتدريب النصر الإماراتي خلفاً لشرودر

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | الإيطالي غاتوزو مرشح لتدريب النصر الإماراتي خلفاً لشرودر 1/2
  • الامارات | الإيطالي غاتوزو مرشح لتدريب النصر الإماراتي خلفاً لشرودر 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو يعتبر من أبرز المرشحين لقيادة النصر  الموسم المقبل، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان النادي عن التعاقد مع الإيطالي روكو مايورينو، في منصب المدير الرياضي للنادي.

وكان مدرب النصر الهولندي شرودر أعلن مغادرة الفريق عقب نهاية الموسم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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