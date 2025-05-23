الامارات | الإيطالي غاتوزو مرشح لتدريب النصر الإماراتي خلفاً لشرودر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو يعتبر من أبرز المرشحين لقيادة النصر الموسم المقبل، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان النادي عن التعاقد مع الإيطالي روكو مايورينو، في منصب المدير الرياضي للنادي.

وكان مدرب النصر الهولندي شرودر أعلن مغادرة الفريق عقب نهاية الموسم.