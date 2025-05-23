شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستقر على عدم تجديد إعارة محمود صابر من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر نادي سموحة على عدم تجديد إعارة لاعبه محمود صابر، المعار من نادي بيراميدز، وذلك بعد تعرض اللاعب لإصابة خطيرة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري ومطلع الموسم المقبل.

وكان صابر قد كشف عن تفاصيل إصابته التي لحقت به خلال مواجهة فريقه أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أوضح محمود صابر طبيعة الإصابة التي ستحتم عليه العودة إلى ناديه الأصلي بيراميدز.

وقال اللاعب: "الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل. الإصابة عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة، وخلع في عظمة القدم، وجزع في الرباط الصليبي الخلفي، بالإضافة إلى جزع في أربطة الأنكل."

تُعد إصابة صابر خسارة مؤثرة لنادي سموحة في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، خاصة مع اعتماده كعنصر أساسي في تشكيلة الفريق. ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب رحلة التعافي والتأهيل الطبي خلال الفترة المقبلة، تمهيداً للعودة إلى صفوف بيراميدز مع بداية الموسم الكروي المقبل.