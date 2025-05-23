شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 22 – 5 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 22 – 5 – 2025 فى مقدمتها، تريزيجيه ينتظم لتدريبات الأهلي قبل نهاية مايو.

تريزيجيه ينتظم لتدريبات الأهلي قبل نهاية مايو

ينتظم محمود تريزيجيه لاعب الأهلي الجديد في تدريبات فريقه قبل نهاية مايو الجاري، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، بعد انتهاء ارتباطه مع نادي الريان القطري والذي لعب له على سبيل الإعارة هذا الموسم، قادما من نادي طرابزون سبور التركي.

المحكمة الرياضية تخاطب اتحاد الكرة لطلب توضيحات من أطراف أزمة مباراة القمة

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من المحكمة الرياضية الدولية (CAS) بخصوص أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وذلك بعد التظلم الذي تقدم به نادي بيراميدز.

منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العرب FIFA قطر 2025

تأكد تواجد منتخب مصر ضمن منتخبات التصنيف الأول في قرعة كأس العرب FIFA قطر 2025، المقرر إجراؤها يوم 25 مايو الجاري ، ويأتي هذا التصنيف المرموق لمنتخب مصر، إلى جانب منتخبات قوية مثل المغرب والجزائر، بالإضافة إلى قطر الدولة المستضيفة للبطولة.

عبد الله السعيد يتأهل داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر الزمالك

أدى عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

مفاوضات الأهلي مع عمر فايد.. المقاولون العرب يحصل على 15% من قيمة الصفقة

شهدت الساعات الأخيرة، اهتماماً كبيراً من النادي الأهلي، بالتعاقد مع الدولي المصري عمر فايد، مدافع المقاولون العرب السابق وفنربخشة التركي الحالي، وذلك لدعم صفوف الفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

رابطة الأندية تحدد مواعيد نصف نهائي ونهائي كأس عاصمة مصر

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباراتي نصف نهائي كأس عاصمة مصر في شهر يونيو المقبل؛ حيث تقرر إقامة مباريات الذهاب يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025.

الزمالك: نعمل على تسوية مسحقات جوزيه جوميز وإبراهيما نداى

أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن شكوى اللاعب البولندي كونراد ميشالاك للاتحاد الدولي "فيفا"، والتي تخص مستحقاته المالية لدى النادي، ليست حديثة كما تم طرحها في بعض وسائل الإعلام.