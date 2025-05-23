شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يتفق مع رامى عباس لإجراء حوار حصرى مع محمد صلاح على قناة أون سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الإعلامي سيف زاهر مع رامي عباس وكيل الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، على إجراء حوار حصري مع النجم محمد صلاح من إنجلترا عبر شاشة أون سبورت، بعد فوز الفرعون المصري بجائزة لاعب العام من رابطة الكتاب الانجليزية.

وتسلم النجم المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025، من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليز.

وجاء تسليم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول من جانب أسطورة الريدز إيان راش في حضور رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوج محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة كتاب كرة القدم، ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يفوز بالجائزة ثلاث مرات، بعد قيادته ليفربول لتحقيق ثاني ألقابه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال خمسة أعوام.

وأعلنت رابطة الكتاب عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" فوز محمد صلاح بالجائزة بعدما حقق صاحب الـ 32 عامًا، إنجازًا استثنائيًا بحصوله على أكبر هامش من الأصوات في هذا القرن، حيث نال نحو 90% من الأصوات التي تم الإدلاء بها، وهو ما يعكس مدى هيمنته على منافسة هذا العام.

وحصل محمد صلاح على 90% من إجمالي الأصوات من إجمالي المشاركين في إختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، متفوقًا على فيرجيل فان دايك الذي حل ثانياً في القائمة، ثم ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد في المرتبة الثالثة.



سيف ورامي