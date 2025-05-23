شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مكى: تدريب المقاولون العرب مسئولية.. ودعم الإدارة سر الصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد مكي، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، عن سعادته بتوليه مسئولية تدريب الفريق، مؤكدًا أن النادي يُعد من أكبر الأندية المصرية وله تاريخ عريق في الكرة المحلية.

وقال محمد مكي في تصريحات تليفزيونية إنه وافق على الفور حين عُرض عليه تولي تدريب "ذئاب الجبل"، مشيرًا إلى أن المهمة لم تكن سهلة في بدايتها.

وأضاف: "عندما توليت المسئولية، لم يكن في صفوف الفريق سوى 4 لاعبين من أصحاب الخبرة، لكن إدارة النادي وفرت كل الدعم اللازم، ونجحنا معًا في بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق الهدف".

واختتم محمد مكي، تصريحاته بالتأكيد على أنه كان واثقًا من عودة المقاولون العرب للدوري الممتاز، وأنه قطع وعدًا للإدارة منذ البداية بتحقيق هذا الإنجاز، وهو ما تحقق بفضل العمل الجماعي والإصرار من جميع عناصر الفريق.