شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة تتويج عبد الرحمن هريدى بذهبية بطولة مارى نوستروم للسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عبد الرحمن هريدي لاعب المنتخب الوطنى للسباحة، في التتويج بالميدالية الذهبية لبطولة ماري نوستروم الدولية للسباحة جولة إسبانيا في سباق 50 متر حرة، وتأهله لبطولة العالم المقبلة في سنغافورة 2025، بعد تحقيقه الرقم التأهيلي العالمي A-cut بزمن بلغ 21.94 ثانية.

وبعد تسجيل هذا الزمن الاستثنائي، أصبح عبد الرحمن سامح مؤهلًا للمشاركة في منافسات بطولة العالم في سباقين هما: 50 متر فراشة و50 متر حرة في جولة الملتقى الدولي للسباحة ماري نوستروم 2025 بمدينة برشلونة الإسبانية، معادلاً الرقم القياسي الوطني ENR- ٢١.٩٤ ثانية، ما يعد إنجازًا كبيرًا في مسيرته الرياضية، ويؤكد قدرته على المنافسة وسط نخبة السباحين العالميين.



لحظة تتويج عبد الرحمن هريدى

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد وجه التهنئة إلى الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة والبطل عبد الرحمن سامح بعد الإنجاز المشرف الذي حققه بفوزه بالميدالية الذهبية في سباق 50 متر حرة، وتأهله لبطولة العالم المقبلة في سنغافورة 2025، بعد تحقيقه الرقم التأهيلي العالمي A-cut بزمن بلغ 21.94 ثانية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز الذي ظهر به عبد الرحمن سامح خلال المنافسات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تطور منظومة السباحة في مصر، ويعد خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية. وأوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في دعم الأبطال الرياضيين وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتحقيق المزيد من الإنجازات.