شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لم يكن لدينا وقت لتسوية مستحقات جوميز بعد رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تطورات أزمة مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز والبولندي كونراد ميشالاك.

وقال أدهم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز سافر فور إخطارنا بفسخ عقده ولم يكن لدينا وقت لتسوية مستحقاته ولا يوجد أزمة على الاطلاق في هذا الملف".

وأضاف: "شكوى كونراد ميشالاك قديمة بعد رحيله مباشرة ولا يوجد بها أى جديد حتى الآن، وهناك محامٍ لدينا يعمل على هذا الملف ونسعى في كل القضايا أن نقوم بحلها بطريقة ودية".

وأوضح: "الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أخطرنا بإغلاق ملف بوبيندزا بعد وفاة اللاعب بشكل نهائي".

وعن مباراة الزمالك والترجي في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، قال: "الفريق التونسي كبير ويمتلك لاعبين وجهازا فنيا على أعلى مستوى، ودائما الزمالك متواجد في المنافسة وسيكون هناك تدعيم في الفترة المقبلة والمستقبل لكرة اليد في القلعة البيضاء".