أزمة الأهلي والزمالك تصل إلى المحكمة الرياضية.. والقرار خلال ساعات

الشارقة - اميمة ياسر - في تطور مفاجئ يعيد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى الواجهة، تدخلت المحكمة الرياضية الدولية (CAS) رسميًا بطلب عاجل وجهته إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية الطعون المقدمة بشأن العقوبات التي أعقبت انسحاب الأهلي من اللقاء الذي كان مقررًا يوم 11 مارس الماضي.

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري قد رفضت التظلمات المقدمة من أندية الأهلي، الزمالك، وبيراميدز، مؤكدة أن قرارات رابطة الأندية نهائية ولا تخضع للطعن. ورغم ذلك، اتجه نادي بيراميدز، ولاحقًا الزمالك، إلى المحكمة الرياضية الدولية للطعن على قرارات لجنة الاستئناف والرابطة.

ووفقًا لمصادر صحفية مصرية، فقد أرسلت المحكمة الرياضية الدولية خطابًا رسميًا اليوم الخميس، طالبت فيه كلًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، رابطة الأندية، النادي الأهلي، ونادي الزمالك، بتقديم ردود عاجلة حول الاستئناف المقدم من بيراميدز.

ونص الخطاب على أن مهلة الرد لا تتجاوز 24 ساعة، دون إمكانية التمديد، وذلك في إطار الشق المستعجل للنظر في القضية التي تهدد بإعادة خلط أوراق الموسم الكروي في مصر.

هذا التدخل الدولي يعكس تصاعد الأزمة، وسط ترقب جماهيري واسع لما ستؤول إليه الأمور في الأيام القليلة المقبلة.