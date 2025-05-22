البرازيلي رافينيا يمدد عقده مع برشلونة حتى 2028

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : مدد الجناح الدولي البرازيلي رافينيا عقده مع برشلونة، المتوج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، حتى عام 2028 بعد موسم رائع، وذلك وفق ما أعلن النادي الكاتالوني الخميس.

ولعب البرازيلي الذي كان عقده السابق يمتد حتى صيف 2027، دورا مؤثرا جدا هذا الموسم بإحراز برشلونة الثلاثية المحلية وتتويجه بألقاب الدوري والكأس والكأس السوبر.

وقال النادي في بيان "توصل برشلونة ورافينيا إلى اتفاق لتجديد عقده الذي سيربطه بالنادي حتى 30 حزيران/يونيو 2028".

وسجل رافينيا، المرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية، 34 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة في 56 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم.

ويتصدر ابن العمر 28 عاما ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا بـ13 هدفا مشاركة مع المهاجم الغيني لبوروسيا دورتموند الألماني سيرهو غيراسي، لكن برشلونة ودع المسابقة بخسارة دراماتيكية على يد إنتر الإيطالي في إياب نصف النهائي (3 4 بعد التمديد).

سجل البرازيلي ثلاثية في فوز برشلونة على بايرن ميونيخ في دور المجموعة الموحدة للمسابقة القارية الأم وهدفين في الفوز بموقعة الـ"كلاسيكو" الأخيرة على ريال مدريد والذي مهد الطريق أمام برشلونة للفوز بلقب الدوري المحلي.

ويأتي تجديد عقد رافينيا بعد قرار مماثل اتخذ الأربعاء بشأن المدرب الألماني هانزي فليك الذي وقع حتى عام 2027.

ومن المتوقع أيضا أن يوقع الجناح الشاب لامين جمال، البالغ 17 عاما، عقدا جديدا في الأسابيع المقبلة، وذلك بحسب وكيل أعماله البرتغالي جورجي منديش الذي قال للصحافيين "إنه سيجدد (عقده) قريبا" بعد تناول الغداء مع جمال في ضواحي برشلونة الخميس.

كان رافينيا وجمال قوة ضاربة في مركزي الجناحين، إلى جانب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وسجل الفريق الكاتالوني 99 هدفا في 37 مباراة في الدوري الإسباني ويأمل في تجاوز حاجز المئة هدف الأحد عندما يحل ضيفا على أتلتيك بلباو في المباراة الأخيرة للموسم.

وصل رافينيا إلى برشلونة عام 2022 قادما من ليدز يونايتد الإنكليزي مقابل قرابة 74 مليون دولار وساعد برشلونة على الفوز بالدوري الإسباني في موسمه الأول.