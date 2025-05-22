شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: قوام منتخب مصر في كأس العرب سيعتمد على معاييز فنية دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في البطولة العربية، بدء خطة مكثفة لمتابعة اللاعبين المحليين من أجل تشكيل القوام الأساسي للمنتخب الذي سيخوض غمار المنافسات، بعد تكليفه رسمياً بتولي هذه المهمة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد طولان لليوم السابع أن عملية اختيار اللاعبين ستعتمد على معايير فنية وبدنية دقيقة، مع التركيز على اللاعبين الذين يمتلكون الإمكانيات اللازمة لتمثيل مصر بشكل مشرف في هذا المحفل العربي الهام، ويهدف الجهاز الفني إلى بناء فريق متكامل يجمع بين الخبرة والطاقات الشابة، لتقديم أداء قوي والمنافسة على اللقب.

ويضم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية الأسماء التالية، حلمي طولان: مديرًا فنيًا، أحمد حسن: مديرًا للمنتخب، ممدوح المحمدي: مدربًا عامًا، محمد نور مدربا عامًا، عصام الحضري: مدربًا لحراس المرمى.

وتُقام بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا، 9 منهم تأهلوا مباشرة وفق تصنيف "فيفا"، من بينهم الجزائر (حامل اللقب) وقطر (الدولة المستضيفة)، فيما ستتأهل 7 منتخبات عبر التصفيات في نوفمبر المقبل.