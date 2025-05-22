شكرا لقرائتكم خبر عن فويكوفيتش أفضل لاعب في مباراة الزمالك و الترجي التونسي بالكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالخميس، 22 مايو 2025 10:23 م
حصل المونتينيجري برانكو فويكوفيتش لاعب فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك علي لقب أفضل لاعب في مباراة فوز فريقه علب نظيره الترجي التونسي بنتيجة30-22 بنصف نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية.
فاز فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك علي نظيره الترجي التونسي بنتيجة 30-22 في نصف نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 14 و حتي 23 مايو الجاري ، ليتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي .
ومن المقرر أن يقام النهائي بين القطبين الأهلي و الزمالك في السابعة مساء غدا الجمعة علي صالة الأمير عبد الله الفيصل .
تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلي نصف النهائي بالفوز على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40 - 21 في إطار ربع النهائي نهائي.
وضرب فريق الترجي التونسي لكرة اليد موعدا مع الزمالك في نصف نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية بالفوز علي وداد سمارة المغربي 34-26.
ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول الزمالك بالفوز على جى إس كي الكونغولي بنتيجة 33-13 في ثانى مبارياته، بعدما فاز على فاب الكاميروني بضربة البداية الأربعاء بنتيجة 27-18 قبل أن يهزم منتدى درب سلطان المغربى 36- 20 ثم الفوز علي وداد سمارة المغربي بنتيجة 34-18 .
وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الأفريقي بالفوز على درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20.
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