شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تنعي شقيقة محمود الخطيب رئيس الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

نعى الحساب الرسمي للشركة المتحدة للرياضة، شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والتي ودعت عالمنا اليوم الخميس.

وكتب حساب المتحدة للرياضة عبر فيس بوك: المتحدة للرياضة تتقدم بخالص العزاء للكابتن/ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في وفاة شقيقته، داعين المولى عز وجل أن يرحمها ويغفر لها ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ويتلقى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، عزاء شقيقته الكبرى بمدينة قنا، غدا الجمعة، ولمدة يوم واحد.

وكانت نادرة الخطيب، الشقيقة الكبرى لـ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، توفيت اليوم أثناء تلقيها الرعاية الطبية بمستشفى قنا العام.

وتعرضت شقيقة الخطيب، لوعكة صحية وتم نقلها إلي العناية المركزة بمستشفى قنا العام، ودفنت الفقيدة فى مقابر أسرة زوجها الراحل وسط حالة من الحزن.

وتوجه رئيس الأهلى مساء اليوم إلى محافظة قنا، للمشاركة في تشييع جثمان شقيقته الحاجة نادرة ثم يستقبل واجب العزاء والذي سوف يقام في محافظة قنا فقط بحضور ابنائها المقيمين هناك.