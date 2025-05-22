شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يجهز بدلاء للغائبين عن غزل المحلة أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

يسعى الجهاز الفنى المؤقت لفريق غزل المحلة بقيادة محمد عودة لتجهيز بعض اللاعبين البدلاء للمشاركة فى التشكيل الأساسى أمام طلائع الجيش عقب تأكد غياب الثنائى الإيفوارى مورى توريه ومحمد أشرف "بن شرقى" لاعبى خط الوسط عن المواجهة المقبلة بسبب الإيقاف.

ويغيب الثنائى عن فريق غزل المحلة، الإيفوارى مورى توريه بسبب الطرد أمام فريق الجونة، بينما محمد أشرف "بن شرقى" عقب الحصول على الإنذار الثالث، ويقترب قائد الفريق خالد الأخميمى لتعويض محمد بن شرقى بسبب خبرات اللاعب الكبيرة وقدرته على بناء الهجمات بشكل جيد.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره طلائع الجيش ضمن الجولة الثامنة من عمر المجموعة الثانية "مجموعة الهبوط" لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" يوم الأحد المقبل على استاد جهاز الرياضة في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز قبل الأخير بجدول ترتيب المجموعة الثانية "مجموعة الهبوط" لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 21 نقطة.