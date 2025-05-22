شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يرفع القيد عن الزمالك بعد سداد مستحقات بوطيب وباتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع القيد الخاص بنادي الزمالك وفقاً للتحديث الخاص به اليوم الخميس 22 مايو 2025.

ونجح مجلس إدارة نادى الزمالك، فى إنهاء ملف إيقاف القيد عن طريق سداد مستحقات المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الأسبق للفريق الكروى.

مجلس الزمالك أنهى أزمة مستحقات الثنائى بوطيب وباتشيكو بعد عناء شديد من هذا الملف، حيث كان يمثل عائقا شديدا أمام المجلس فى ظل عقوبات إيقاف القيد التى كانت توقع على الفريق بسبب تلك المستحقات.

ورغم ضخامة المبلغ إلا أن الزمالك نجح فى سداد ما يقرب من ميلون يورو لخالد بوطيب يوم الخميس الماضى، ثم أرسل يوم الاثنين الماضى، مستحقات باتشيكو البالغة ما يقرب من مليون يورو ايضًا، لينهى تلك الأزمة فى 5 أيام، ويسدل الستار على ملف ضخم من ضمن الملفات.