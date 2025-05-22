شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الترجي ويتأهل لمواجهة الأهلي بنهائي الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك علي نظيره الترجي التونسي بنتيجة 30-22 في نصف نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 14 و حتي 23 مايو الجاري ، ليتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي .

ومن المقرر أن يقام النهائي بين القطبين الأهلي والزمالك في السابعة مساء غد الجمعة علي صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وتأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلي نصف النهائي بالفوز على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40 - 21 في إطار ربع النهائي نهائي.

وضرب فريق الترجي التونسي لكرة اليد موعدا مع الزمالك في نصف نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية بالفوز علي وداد سمارة المغربي 34-26.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول الزمالك بالفوز على جى إس كي الكونغولي بنتيجة 33-13 في ثانى مبارياته، بعدما فاز على فاب الكاميروني بضربة البداية الأربعاء بنتيجة 27-18 قبل أن يهزم منتدى درب سلطان المغربى 36- 20 ثم الفوز علي وداد سمارة المغربي بنتيجة 34-18.

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الأفريقي بالفوز على درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20.