شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وفاركو في ختام دوري nile والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق أمام فاركو لأنها ستكون حاسمة لبطولة الدوري المصري ( دوري nile ) حيث باتت البطولة المفضلة للأهلي على باب الجزيرة.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويلتقي الأهلي مع فاركو في الثامنة من مساء يوم 28 مايو الجاري في ختام بطولة الدوري الممتاز بإستاد القاهرة.ويحتاج الأهلي للفوز على فاركو للتتويج ببطولة الدوري رسمياً أو التعادل بشرط آلا يفوز بيراميدز على فاركو بخمسة أهداف في الجولة ذاتها.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو على الهواء مباشرة من وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة فاركو ويخوض الفريق مباراة ودية غداً ، الجمعة، استعداداً لمواجهة فاركو ، ويرغب عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي في الإطمئنان على حالة البدلاء والناشئين والعائدين من الإصابة قبل خوض أخر مباراة في الدوري أمام فاركو والتي يحتاج فيها الأهلي للفوز من أجل حسم لقب الدوري بشكل رسمي أو التعادل بشرط عدم فوز بيراميدز على سيراميكا بأكثر من خمسة أهداف