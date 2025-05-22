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موعد مباراة الأهلي وفاركو في ختام دوري nile والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهلي وفاركو في ختام دوري nile والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي

الخميس، 22 مايو 2025 10:00 م

يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق أمام فاركو لأنها ستكون حاسمة لبطولة ( دوري nile ) حيث باتت البطولة المفضلة للأهلي على باب الجزيرة.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويلتقي الأهلي مع فاركو في الثامنة من مساء يوم 28 مايو الجاري في ختام بطولة الدوري الممتاز بإستاد القاهرة.ويحتاج الأهلي للفوز على فاركو للتتويج ببطولة الدوري رسمياً أو التعادل بشرط آلا يفوز بيراميدز على فاركو بخمسة أهداف في الجولة ذاتها.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو 

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو على الهواء مباشرة من وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة فاركو ويخوض الفريق مباراة ودية غداً ، الجمعة، استعداداً لمواجهة فاركو ، ويرغب عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي في الإطمئنان على حالة البدلاء والناشئين والعائدين من الإصابة قبل خوض أخر مباراة في الدوري أمام فاركو والتي يحتاج فيها الأهلي للفوز من أجل حسم لقب الدوري بشكل رسمي أو التعادل بشرط عدم فوز بيراميدز على سيراميكا بأكثر من خمسة أهداف

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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