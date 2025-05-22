شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لقب منتخب مصر الوحيد في كأس العرب قبل المشاركة في نسخة قطر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بطولة كأس العرب عام 1992، التي استضافتها مدينة حلب السورية على ملعب الحمدانية، تتويج منتخب مصر بلقبه الوحيد في هذه المسابقة حتى الآن، في نسخة تميزت بالإثارة والندية.

شارك في البطولة ستة منتخبات، قسمت على مجموعتين؛ ضمت المجموعة الأولى مصر، الكويت، والأردن، بينما اشتملت المجموعة الثانية على السعودية، سوريا، وفلسطين.

مشوار الفراعنة نحو اللقب

بدأ المنتخب المصري مشواره بالتعادل الإيجابي 1-1 مع الأردن، ثم حقق فوزًا ثمينًا على الكويت بهدف نظيف. بهذه النتائج، صعد منتخب مصر رفقة الكويت عن المجموعة الأولى إلى الدور نصف النهائي، بينما تأهلت السعودية وسوريا عن المجموعة الثانية.

في الدور نصف النهائي، واجه منتخب مصر نظيره السوري صاحب الأرض. انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفراعنة بنتيجة 4-3، ليثأر منتخبنا الوطني من سوريا بنفس نتيجة النسخة السابقة، في المباراة الأخرى، فازت السعودية على الكويت بهدفين دون رد.

النهائي المثير ومقصية العميد

التقى المنتخب المصري في المباراة النهائية مع نظيره السعودي. بدأ المدرب الجوهري اللقاء بتشكيلة قوية ضمت نادر السيد في حراسة المرمى، وأمامه هشام يكن، سامي الشيشيني، حسين عبداللطيف، وتامر عبدالحميد في الدفاع.

وفي خط الوسط، تواجد إسماعيل يوسف، خالد عيد، علي ماهر، وأحمد الكاس، بينما قاد الهجوم أيمن منصور وحسام حسن، مع مشاركة لاعبين مثل ياسر ريان لاحقاً في اللقاء.

شهدت المباراة النهائية سيناريو دراماتيكياً، حيث تقدم الفراعنة أولاً عن طريق سامي الشيشيني. سرعان ما أدرك عبد الرحمن الرومي التعادل للسعودية، لكن منتخب مصر عاد للتقدم مجددًا بهدف أحمد الكاس.

ومع ذلك، عادل سعيد العويران النتيجة للسعودية، لتتجه المباراة نحو التعادل واللجوء لركلات الترجيح. ولكن في الدقيقة 85، فاجأ العميد حسام حسن الجميع وسجل هدف الفوز بطريقة رائعة "مقصية" ألهبت حماس الجماهير، ليمنح منتخب مصر لقب كأس العرب التاريخي.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، تمكن منتخب الكويت من الفوز على سوريا بهدفين مقابل هدف، ليحصد الميدالية البرونزية في البطولة. هذا التتويج ما زال يُعد إنجازًا بارزًا في تاريخ الكرة المصرية على الصعيد العربي.

ويضم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية الأسماء التالية، حلمي طولان: مديرًا فنيًا، أحمد حسن: مديرًا للمنتخب، ممدوح المحمدي: مدربًا عامًا، محمد نور مدربا عامًا، عصام الحضري: مدربًا لحراس المرمى.

وتُقام بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا، 9 منهم تأهلوا مباشرة وفق تصنيف "فيفا"، من بينهم الجزائر (حامل اللقب) وقطر (الدولة المستضيفة)، فيما ستتأهل 7 منتخبات عبر التصفيات في نوفمبر المقبل.