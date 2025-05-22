شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الترجى بالشوط الأول فى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

تقدم فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 14-13 بالشوط الأول بنصف نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الحالى.

تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40 - 21 في إطار ربع النهائي نهائي.

وضرب فريق الترجي التونسي لكرة اليد موعدا مع الزمالك في نصف نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية بالفوز علي وداد سمارة المغربي 34-26.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول الزمالك بالفوز على جى إس كي الكونغولي بنتيجة 33-13 في ثانى مبارياته، بعدما فاز على فاب الكاميروني بضربة البداية الأربعاء بنتيجة 27-18 قبل أن يهزم منتدى درب سلطان المغربى 36- 20 ثم الفوز علي وداد سمارة المغربي بنتيجة 34-18.

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الأفريقي بالفوز على درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20.



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (25)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (26)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (27)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (28)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (29)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (30)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (1)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (2)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (3)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (4)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (5)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (6)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (7)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (8)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (9)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (10)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (11)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (12)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (13)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (14)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (15)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (16)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (17)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (18)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (19)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (20)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (21)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (22)



فريق رجال كرة اليد الزمالك و نظيره الترجي التونسي (23)