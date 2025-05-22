شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فعاليات الرخصة الأفريقية B للمدربين في القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل منطقة القاهرة لكرة القدم، تحت قيادة محمد حشيش، تنظيم فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة الأفريقية B للمدربين. تستهدف هذه الدورات المجموعتين الثامنة والتاسعة في مرحلتها الثالثة.

وتأتي الدورة تحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبوريدة، وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف". يشهد الدورة محمد رزيقة كمحاضر رئيسي.

وشهد محمد حشيش، المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة، وجمال محمد علي، مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، وعاطف عطية، رئيس لجنة المدربين بالقاهرة، في وقت سابق افتتاح دورتي الرخصة الأفريقية B8 وB9 بنادي اتحاد الشرطة الرياضي.

وتعكس هذه الدورات حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم وتطوير الكوادر التدريبية في مصر، مما يسهم في رفع مستوى كرة القدم المصرية.

وكان علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وجمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، قد أعلنا عن الأسماء النهائية للمدربين الذين تم قبولهم للمشاركة في الدورة ، وتتولى لجنة الإشراف على الدورة عاطف عطية رئيس لجنة المدربين بالقاهرة، وعوض عبدالرحمن عضو اللجنة، ومحمد طه مقرر لجنة المدربين.