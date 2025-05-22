شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يتلقى عزاء شقيقته الكبرى فى محافظة قنا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، عزاء شقيقته الكبرى بمدينة قنا، غدا الجمعة، ولمدة يوم واحد.

وكانت قد توفيت نادرة الخطيب، الشقيقة الكبرى للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، أثناء تلقيها الرعاية الطبية بمستشفى قنا العام.

وتعرضت شقيقة الخطيب، لوعكة صحية وتم نقلها إلي العناية المركزة بمستشفى قنا العام، ودفنت الفقيدة فى مقابر أسرة زوجها الراحل وسط حالة من الحزن.

وتوجه رئيس الأهلى مساء اليوم إلى محافظة قنا، للمشاركة في تشييع جثمان شقيقته الحاجة نادرة ثم يستقبل واجب العزاء والذي سوف يقام في محافظة قنا فقط بحضور ابنائها المقيمين هناك.



