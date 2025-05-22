شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الشطرنج عن شائعة إيقاف أحد لاعبيه الدوليين: انتحل صفة غير رسمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الاتحاد المصري للشطرنج، برئاسة اللواء مختار عمارة، التزامه التام بالسياسة العامة والقانون العام للدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة، واحترامه لكافة القوانين الدولية والميثاق الأولمبي.

وتابع الاتحاد في بيانه الرسمي أنه في ضوء الشفافية والوضوح مع المجتمع المصري ولعبة الشطرنج، يحرص الاتحاد المصري للشطرنج على الحفاظ على حقوق الدولة، والاتحاد، والأفراد المنتمين إليه من لاعبين، ومدربين، وحكام.

وأكد الاتحاد أنه لم يصدر عنه أي قرار بإيقاف أي لاعب أو إداري علمًا بأن أحد الأفراد المنتمين إلى اللعبة قد أساء إلى بلده وإلى اتحاد لعبته، حيث قام بإرسال معلومات كاذبة وبيانات وهمية إلى جهات أجنبية، مما تسبب في وقف وتعطيل عمل الاتحاد المصري للشطرنج لمدة أربعة أشهر، وأضاع الفرصة على كثير من أبنائنا في الحصول على درجاتهم وتقييماتهم.

كما انتحل المذكور صفة لا يملكها، وقام بتقييم البطولات الخاصة به بنفسه، والرد على الكثير من الخطابات نيابةً عن الاتحاد بدون وجه حق، مما تسبب في إهدار كثير من المال العام.

وقرر الاتحاد المصري للشطرنج إعداد ملف كامل بهذا الموضوع، مرفقًا بالمستندات الرسمية الدالة عليه، وإرساله إلى الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية المصرية للتحقيق في الأمر وقد تم هذا الإجراء منذ 40 يومًا، بناءً على قرار من مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج.

وناشد الاتحاد المصري للشطرنج الجميع بعدم الانسياق وراء الأكاذيب والأخبار المضللة التي تتداول على صفحات التواصل الاجتماعي بهدف إثارة البلبلة والتشويش على النجاح الباهر للبطولة الإفريقية، ومحاولة زعزعة استقرار الاتحاد المصري للشطرنج ورياضة الشطرنج في مصر.