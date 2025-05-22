الامارات | الشارقة يتعاقد مع لاعب كرة اليد الكويتي سيف العدواني

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يتعاقد مع لاعب كرة اليد الكويتي سيف العدواني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة عن تعاقده مع لاعب المنتخب الكويتي ونادي الكويت سيف العدواني، لدعم صفوف فريق كرة اليد خلال منافسات بطولة الدوري العام.
ويدشن العدواني يوم غد مسيرته مع الشارقة أمام النصر على صالة نادي شباب الأهلي في دبي في افتتاح الدورة المجمعة الثانية والختامية للدور النهائي لبطولة الدوري، والتي يدخلها الشارقة وهو بصدارة الترتيب العام برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي الثاني، ونقطتين عن مليحة صاحب المركز الثالث.
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