شكرا لقرائتكم خبر عن الفراعنة قادمون.. المتحدة للرياضة تعلن نقل مباراة الأهلي وباتشوكا على أون سبورت والان مع تفاصيل الخبر

اعلن الحساب الرسمي للشركة المتحدة للرياضة، نقل مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، والتي تجمع الفريقين ودياً، في إطار استعدادات الفريق الأحمر للجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية بأمريكا.

وكتب حساب الشركة المتحدة للرياضة عبر "إكس": استعدوا يا ميامي، الفراعنة قادمون، الشياطين الحمر على وشك مواجهة باتشوكا في مباراة ودية قبل كأس العالم للأندية، 8 يونيو 2025، ملعب تشيس، مباشر على ON Sport، 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة 12 صباحًا بتوقيت كندا.



الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، ضمن المجموعة الأولى التي تضم، إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

من المقرر أن تسافر بعثة النادي الأهلي، إلى أمريكا يوم 2 يونيو المقبل، لبدء معسكر التحضير لخوض كأس العالم للأندية 2025.ويفتتح الأهلي وإنتر ميامي، بطولة كأس العالم للأندية، يوم 15 يونيو المقبل، على ملعب هارد روك بولاية ميامي الأمريكية.