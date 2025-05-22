شكرا لقرائتكم خبر عن البلعوطي يعود لحراسة مرمى البنك الأهلي أمام المصري في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعود عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى البنك الاهلي، للدفاع عن عرين فريقه، في المباراة المقبلة أمام المصري بالدوري بالجولة قبل الأخيرة، وذلك بعدما اعتمد طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي على محمد أبو جبل في اللقاء الماضي من كأس عاصمة مصر أمام مودرن سبورت.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة المصري في الثامنة مساء السبت المقبل، خلال اللقاء الذي يقام على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات مباريات حسم بطولة الدوري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع حالياً في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وحال فوزه على المصري صاحب المركز الخامس برصيد 36 نقطة، يحسم المركز الرابع بشكل رسمي قبل الجولة الأخيرة من الدوري.

ويعكف الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، على مراجعة المباريات السابقة للمصري في الدوري، وآخرها لقاء سيراميكا بالجولة الماضية، والتي انتهت بهزيمة المصري بأربعة أهداف دون مقابل، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق البورسعيدي قبل مواجهة الدوري المرتقبة.

وكان البنك الأهلي قد خسر في المباراة الماضية بالدوري أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، وتوقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، كما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 36 نقطة، بعد هزيمته في نفس الجولة أمام سيراميكا برباعية نظيفة.

وتتبقى للبنك الأهلي مباراتان فقط في الموسم الجاري أمام، المصري يوم السبت المقبل، فيما يختتم البنك الأهلي مبارياته بمواجهة بتروجت يوم الجمعة الموافق 30 مايو الجاري