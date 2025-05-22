شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعيد زلاكة وإسلام عيسى لتشكيل سيراميكا أمام حرس الحدود بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، على إعادة الثنائى محمود عبد الحفيظ زلاكة وإسلام عيسى للتشكيل الأساسى أمام حرس الحدود، المقرر لها الثامنة مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الحسم في بطولة الدورى.

واحتفظ على ماهر بالثنائى على دكة البدلاء أمام بتروجت التي خسرها الفريق بهدف نظيف، في إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر، قبل أن يدفع بهما في المباراة لمحاولة إدراك التعادل.

وقرر على ماهر البدء بالثنائى في تشكيل سيراميكا أمام حرس الحدود من أجل البحث عن النقاط الثلاثة والفوز من أجل التقدم في ترتيب الجدول ومحاولة خطف المركز الرابع.

وطالب على ماهر اللاعبين بغلق صفحة الهزيمة من بتروجت في كأس عاصمة مصر، والتركيز على تحقيق الفوز على حرس الحدود ومواصلة جمع النقاط لمحاولة خطف المركز الرابع المؤهل إلى الكونفدرالية في الموسم المقبل.

ووضع على ماهر خطة لحصد المركز الرابع بحصد النقاط الستة المتبقية بالفوز على حرس الحدود وبيراميدز وانتظار سقوط البنك الأهلى والمصرى في المباريات المتبقية.

يحتل فريق سيراميكا المركز السادس في ترتيب مجموعة المنافسة على لقب الدورى برصيد 34 نقطة، جمعها من الفوز 3 مباريات والتعادل في لقاء والخسارة في مباراتين في مرحلة الحسم، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 7 أهداف.