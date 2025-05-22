شكرا لقرائتكم خبر عن بترو أتلتيكو يتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

تأهل فريق سيدات كرة اليد بنادي بترو أتلتيكو الأنجولي إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لمواجهة سيدات الأهلي، بعدما فاز على مواطنه أول أغسطس، بنتيجة 25 - 24، في المباراة القوية التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل، بالنادي الأهلي في نصف نهائي البطولة.

قدم الفريقان واحدة من أفضل مباريات البطولة، وتبادلا تسجيل الأهداف على مدار المباراة، إلا أن الأفضلية كانت لفريق بترو أتلتيكو الذي تمكن من إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بنتيجة 12 - 11.

وفي الشوط الثاني تواصل الأداء القوي من جانب الفريقين، واستمرت الشباك في تلقي الأهداف واحدًا تلو الآخر، إلى أن حسم بترو أتلتيكو المباراة في الثواني الأخيرة بفارق هدف وحيد، ليخرج فائزًا بنتيجة 25 - 24.

بهذه النتيجة تأهل بترو أتلتيكو للمباراة النهائية ليواجه فريق سيدات الأهلي، الذي تأهل مسبقًا للنهائي بعد فوزه على الجمعية الرياضية النسائية التونسي بنتيجة 22 - 20.

موعد مباراة الأهلى وبيترو اتلتيكو فى نهائى بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

المباراة النهائية بين الأهلى وبيترو اتلتيكو فى نهائى بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، ستُقام في الرابعة والنصف من مساء الغد.