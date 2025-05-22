توفيق محمد يواصل الغياب عن بتروجت أمام الزمالك في الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يواصل توفيق محمد ظهير أيسر فريق بتروجت، الغياب عن فريقه أمام الزمالك، في المباراة المقرر لها في الثامنة من مساء السبت المقبل، باستاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى.

ويغيب توفيق محمد عن بتروجت لاستكمال عقوبة الإيقاف التي وقعتها عليه لجنة المسابقات بعد حصوله على الكارت الأحمر أمام سيراميكا بعد اعتدائه على إسلام عيسى، ليغيب عن الفريق البترولى أمام فاركو وبيراميدز وستكون مباراة الزمالك الأخيرة له لإيقافه 3 مباريات.

وودع فريق بتروجت بطولة كأس عاصمة مصر من دور ربع النهائي على الرغم من الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في إطار فعاليات إياب دور الثمانية من كأس عاصمة مصر ، إلا أن النتيجة لم تكن كافية لصعود الفريق البترولى نظرا لهزيمته فى لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل فريق بتروجت المركز الثامن في ترتيب مجموعة المنافسة على لقب الدورى برصيد 26 نقطة، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في لقاء والخسارة في 4 مواجهات في مرحلة الحسم، مسجلا 6 أهداف ومستقبلا 14 هدفا.