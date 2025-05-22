سان جرمان يمدد عقده مديره الرياضي كامبوس حتى 2030

الرياص - اسماء السيد - باريس : مدّد باريس سان جرمان، المتوج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقد مديره الرياضي البرتغالي لويس كامبوس حتى عام 2030، بحسب ما أعلن الخميس وذلك قبل أقل من عشرة أيام على نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الإيطالي.

وأوضحت مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية مالكة النادي في بيان "نعلن اليوم تمديد عقد لويس كامبوس في منصب المدير الرياضي للمجموعة حتى عام 2030".

وأضاف البيان "سيواصل لويس كامبوس الإشراف على الاستراتيجية الرياضية لمجموعة قطر للاستثمارات الرياضية بأكملها، وكذلك على الفرص الاستثمارية الجديدة...".

وأشار البيان إلى أنّ الطرفين كانا يتفاوضان منذ أشهر طويلة، في حين أكّد المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي مدد عقده هو الآخر حتى 2027، أنّه يثق بكامبوس ويتطلع إلى استمرار التعاون معه.

ويُعدّ كامبوس مسؤولا عن ملف التعاقدات في سان جرمان. وبفضل علاقته الوطيدة بالنجم كيليان مبابي الذي تعرف إليه في موناكو، قاد عملية تجديد شاملة للفريق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، متوليا مرحلة ما بعد البرازيلي نيمار ومبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وانسجم البرتغالي الذي عمل في ليل وموناكو وجاء إلى نادي العاصمة في 2022، سريعا مع رؤية إنريكي الذي يفضل التعاقد مع لاعبين واعدين.

وأوضح النادي أنه "منذ انضمامه إلى مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية في 2022، أسهم لويس كامبوس في تجسيد رؤيا الرئيس ناصر الخليفي، خلال ثلاثة أعوام شهد فيها باريس سان جرمان نجاحا رياضيا استثنائيا".