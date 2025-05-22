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مران الزمالك.. تأهيل منسي وبنتايج ومشاركة ماهر وجهاد استعداداً لـ بتروجت

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مران الزمالك.. تأهيل منسي وبنتايج ومشاركة ماهر وجهاد استعداداً لـ بتروجت

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القاهرة - سامية سيد - خاض ناصر منسي ومحمود بنتايج ثنائي فريق الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة بتروجت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

 

جاء ذلك وفقاً للبرنامج المُحدد للثنائي بسبب الإصابات المختلفة التي يعاني منها اللاعبان، ويشكو ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية، في حين يعاني محمود بنتايج من إصابة في العضلة الأمامية.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت، المقرر لها يوم السبت المقبل، على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الممتاز.

 

وفي نفس السياق أدى نبيل عماد دونجا مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل أرضية الملعب على هامش المران اليوم الخميس، بجانب جزء داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي، بسبب معاناته من إجهاد عضلي.

 

كما شهدت تدريبات الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، مشاركة ناصر ماهر ومحمود جهاد ثنائي الأبيض في جزء من التدريبات ، وشارك ناصر ماهر ومحمود جهاد في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب جزء من تدريبات الكرة مع باقي لاعبي الفريق، في إطار تجهيزهما للمشاركة بصورة كاملة مع الفريق.

 

ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي، بسبب معاناتهما في وقت سابق من إصابات مختلفة، حيث عاني ناصر ماهر من إصابة في كاحل القدم، ومحمود جهاد من إصابة في العضلة الخلفية وآلام أسفل الظهر.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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