شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تأهيل منسي وبنتايج ومشاركة ماهر وجهاد استعداداً لـ بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض ناصر منسي ومحمود بنتايج ثنائي فريق الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة بتروجت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك وفقاً للبرنامج المُحدد للثنائي بسبب الإصابات المختلفة التي يعاني منها اللاعبان، ويشكو ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية، في حين يعاني محمود بنتايج من إصابة في العضلة الأمامية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت، المقرر لها يوم السبت المقبل، على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي نفس السياق أدى نبيل عماد دونجا مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل أرضية الملعب على هامش المران اليوم الخميس، بجانب جزء داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي، بسبب معاناته من إجهاد عضلي.