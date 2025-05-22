شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تأهيل منسي وبنتايج ومشاركة ماهر وجهاد استعداداً لـ بتروجت والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك وفقاً للبرنامج المُحدد للثنائي بسبب الإصابات المختلفة التي يعاني منها اللاعبان، ويشكو ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية، في حين يعاني محمود بنتايج من إصابة في العضلة الأمامية.
ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت، المقرر لها يوم السبت المقبل، على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
كما شهدت تدريبات الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، مشاركة ناصر ماهر ومحمود جهاد ثنائي الأبيض في جزء من التدريبات ، وشارك ناصر ماهر ومحمود جهاد في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب جزء من تدريبات الكرة مع باقي لاعبي الفريق، في إطار تجهيزهما للمشاركة بصورة كاملة مع الفريق.
ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي، بسبب معاناتهما في وقت سابق من إصابات مختلفة، حيث عاني ناصر ماهر من إصابة في كاحل القدم، ومحمود جهاد من إصابة في العضلة الخلفية وآلام أسفل الظهر.
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