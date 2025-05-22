شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد ينتظم فى مران الزمالك وفقرة تأهيلية استعداداً لـ بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

انتظم محمد السيد لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز ..جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من المشاركة مع منتخب مصر للشباب في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر.

وشارك محمد السيد في جميع فقرات المران البدنية والفنية استعداداً للمباراة المقبلة أمام بتروجت.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة خلال المران ، وتم التركيز خلال الفقرة على رفع المعدل البدني للاعبين خاصة بعد حصول الفريق على راحة سلبية بالأمس عقب انتهاء معسكر الإسماعيلية.

وقاد محمد الشافعي المعد البدني بالفريق، هذه الفقرة التي استمرت لمدة 20 دقيقة، وقام الجهاز المعاون بتدوين كافة الملاحظات للوقوف على حالة اللاعبين البدنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقرر لها يوم السبت المقبل، على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.